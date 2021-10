Algérie, Rwanda, Bénin, Polynésie : le travail de mémoire, constante du quinquennat d'Emmanuel Macron

En décembre 2019, lors d’une conférence de presse à Abidjan (Côté d’Ivoire), le chef de l'État avait aussi estimé que le colonialisme avait été une "une erreur profonde, une faute de la République". Depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron multiplie les déclarations et les gestes reconnaissant les "erreurs" de la France et les atrocités de son passé colonial, partant du principe que ces reconnaissances permettraient de repartir sur de nouvelles bases avec les pays concernés.

Jamais un président de la République n'aura autant été dans la recherche de la réconciliation mémorielle. "La colonisation est un crime, un crime contre l’humanité et une vraie barbarie", avait déclaré Emmanuel Macron dès février 2017, en pleine campagne pour la présidentielle, lors d'une visite à Alger. Des propos qui lui ont valu de nombreuses attaques, jusqu'à ces derniers jours, en provenance de la droite et de l'extrême droite.

Les gestes les plus marquants ont concerné le passé commun entre la France et l'Algérie. En juillet 2020, le président de la République charge l'historien Benjamin Stora de "dresser un état des lieux juste et précis" sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie. Le rapport est remis le 20 janvier 2021, et formule une trentaine de préconisations. Emmanuel Macron annonce alors qu'il va prendre des "actes symboliques" pour apaiser les mémoires sur la guerre d'Algérie et tenter de réconcilier les deux pays. Toutefois, il refusera de présenter les "excuses" demandées par Alger après la publication de ce rapport.

En mars dernier, le chef de l'État reconnaît "au nom de la France", que l'avocat et dirigeant nationaliste Ali Boumendjel a été "torturé et assassiné" par l'armée française pendant le conflit en 1957. Le même mois, il facilite l'accès aux archives classifiées datant de plus de 50 ans, et donc sur l'histoire encore sensible de la guerre d'Algérie. En septembre, reconnaissant "un abandon de la République française", le Président présente ses excuses aux harkis, engagés au côté de l’armée pendant la guerre d’Algérie et annonce un projet de loi de reconnaissance et de réparations.

Mais en octobre, les relations bilatérales entre la France et l'Algérie se dégradent. Alger rappelle son ambassadeur à Paris et interdit son espace aérien aux avions militaires français après des propos rapportés par le journal Le Monde dans lesquels Emmanuel Macron affirme que l'Algérie, après son indépendance en 1962, s'est construite sur "une rente mémorielle", entretenue par "le système politico-militaire". Ce qui n'a pas empêché le président de la République, le 17 octobre dernier, à l'occasion de la commémoration du massacre d'Algériens par la police française en 1961, de reconnaître et de dénoncer des "crimes inexcusables" au nom de la République.