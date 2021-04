Algorithme de surveillance, visites domiciliaires... que contient le projet de loi antiterroriste ?

Dans les tuyaux depuis quelques semaines, le texte arrive à un moment opportun, quelques jours après l'attaque terroriste de Rambouillet. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin présente ce mercredi en Conseil des ministres un projet de loi qui entérine et renforce des mesures déjà expérimentées en matière de renseignement et d'antiterrorisme ; le tout à un an de l'élection présidentielle, et alors qu'Emmanuel Macron a fait de la sécurité l'une de ses priorités.

Fort de 19 articles, ce projet de loi vise principalement à conférer "un caractère permanent" aux mesures expérimentées dans le cadre de la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (Silt) votée en octobre 2017 pour sortir de l'état d'urgence en vigueur après les attentats de 2015, a expliqué le ministère de l'Intérieur à l'AFP. Voici les principaux points de ce texte, dont la promulgation doit aboutir avant la fin juillet.