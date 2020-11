Cinémas, théâtres, musées... quand et dans quelles conditions pourront-ils rouvrir ?

Comme annoncé mardi soir par le président de la République, "dès samedi, l’ensemble des commerces culturels rouvriront", a indiqué la ministre, listant les librairies, disquaires, galeries d’art, bibliothèques et archives. Ces commerces devront se soumettre au protocole sanitaire détaillé par le ministre chargé des Petites et Moyennes Entreprises, Alain Griset : jauge fixée à 8m2 par client, sens de circulation, mise à disposition de gel hydroalcoolique, système d'aération...

Acheter un livre en librairie, regarder un film sur grand écran et réapprendre à jouer du piano au conservatoire : cela sera de nouveau possible ces prochaines semaines. Aux côtés du Premier ministre, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a précisé ce jeudi dans quelles conditions rouvriront les commerces culturels et les salles de spectacle ou de cinéma.

"A partir du 15 décembre pourront ouvrir, en fonction de la situation sanitaire, les musées et les salles de spectacle et de cinéma", a poursuivi Roselyne Bachelot. Ces ouvertures seront soumises aux "mêmes protocoles que ceux qui étaient applicables pendant la période de couvre-feu qui a précédé le reconfinement". Soit le respect de la distanciation physique par groupe de six et des gestes barrières, le port du masque pendant l’intégralité de la séance et la mise à disposition de gel hydroalcoolique.