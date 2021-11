Allocution d'Emmanuel Macron : le retour de la réforme des retraites ?

TRAVAIL - Les conditions sanitaires et économiques sont-elles suffisantes pour relancer la réforme des retraites ? Emmanuel Macron devrait s'exprimer à ce sujet ce mardi à 20h lors de son allocution télévisée.

À l'instar du 12 juillet dernier, Emmanuel Macron ne basera pas l'entièreté de son allocution sur la situation sanitaire. S'il répondra aux questionnements des Français sur l'obligation de réaliser une troisième dose de vaccin et dira si elle doit conditionner le maintien de la validité du pass sanitaire, le président de la République parlera également international, relance économique, emploi, et réformes.

Toute l'info sur La réforme des retraites d'Emmanuel Macron

Parmi les réformes promises par le chef de l'État en 2017 et en suspens à cause de la crise sanitaire, la plus importante - et attendue - est celle des retraites. Au mois de juillet, il avait indiqué qu'elle ne serait pas remise sur les rails tant que la situation sanitaire ne le permettrait pas. "Nous devrons engager, dès que les conditions sanitaires seront réunies, la réforme des retraites", avait-il déclaré, précisant qu'il "ne lancerai[t] pas cette réforme tant que l’épidémie ne sera[it] pas sous contrôle et la reprise bien assurée". Si la reprise économique semble une réalité, l'imminence d'une cinquième vague épidémique et son ampleur restent des menaces.

Ne pas se laisser distancer par ses (futurs) adversaires

Ces derniers mois, Emmanuel Macron ne cesse de relancer le débat de la réforme des retraites et de dire à ses ministres de se tenir prêts à la relancer. Mais tous au sein de la majorité ne sont pas pour lancer un tel chantier d'ici à l'élection présidentielle, dans cinq mois. Parmi eux : Richard Ferrand et François Bayrou, qui plaident pour en faire une priorité d'un second quinquennat.

Auprès de LCI, à 24 heures de l'allocution, un conseiller du chef de l'État a promis des annonces sur le travail et "des surprises". Mais la réforme des retraites n'est pas la seule à pouvoir les jouer. Alors que la droite est véritablement entrée en campagne lundi soir avec le premier débat entre les cinq concurrents LR et que les candidats de tous bords multiplient les annonces sur le travail et le pouvoir d'achat, Emmanuel Macron - dont il fait peu de doute qu'il sera lui-même candidat - ne veut pas laisser ses adversaires prendre trop d'avance sur ces sujets importants.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.