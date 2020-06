Allocution d'Emmanuel Macron : l'ensemble du territoire passe en zone verte, ce qui change à partir de lundi

Une semaine d'avance. Emmanuel Macron a achevé plus tôt que prévu le déconfinement en annonçant, dimanche, que toute la France, sauf la Guyane et Mayotte, passerait au "vert" dès lundi. Un retour à la normale anticipé qui était plébiscité au regard d'une situation sanitaire sous contrôle. Tous les indicateurs montrent en effet que l’épidémie est maîtrisée.

Le passage de l'ensemble du territoire en zone verte "permettra notamment une reprise plus forte du travail et la réouverture des cafés et restaurants en Île-de-France", a souligné le chef de l'Etat lors de son allocution. Le placement de l’île-de-France en orange avait notamment désolé les restaurateurs de la région, déjà durement frappés par la période de confinement et qui ne pouvaient, depuis le 2 juin, qu'ouvrir leurs terrasses.

Dès ce lundi, donc, les salles intérieures de tous les bistrots et restaurants franciliens pourront désormais accueillir des clients... avec une semaine d'avance. Rappelons qu'en zone verte, un protocole sanitaire est toutefois toujours en vigueur, impliquant par exemple le port du masque obligatoire pour les clients dès qu'ils se déplacent dans l'établissement.