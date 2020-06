Allocution de Macron : l'opposition dénonce beaucoup "d'autosatisfaction" et un "feuilleton bavard"

Ce dimanche 14 juin, le président de la République s'est de nouveau adressé aux Français. L'occasion pour lui de faire quelques annonces et de fixer un nouveau cap. Qu'en ont pensé les responsables des différentes oppositions au Parlement ?

Chez Les Républicains, on met en avant l'autosatisfecit du président de la République. "On a eu un exercice parfois d'autojustification, d'autosatisfaction notamment sur la gestion de crise, alors qu'il y a eu beaucoup de failles, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interrogations et qu'il faudra tirer les leçons de cette crise", a déclaré le patron des députés LR Damien Abad sur France 2. Le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau a lui tweeté : "Début surréaliste, E Macron est content de la gestion de la crise. Il oublie que notre pays va accuser une mortalité par millions d’habitants très élevée et l’une des récessions économiques les plus violentes au monde avec en prime un État de droit mis entre parenthèse...."

Le député LR Eric Ciotti estime lui que le chef de l'Etat a fait du "en même temps" "stérile", et s'est montré dans le "déni" sur "le bilan sanitaire dramatique" de la France. Il pense également qu'Emmanuel Macron a voulu faire lui-même des annonces par jalousie envers son Premier ministre Edouard Philippe, plus populaire. Le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde a lui aussi parlé d'"autosatisfaction", qui "crée une distance entre les Français et lui. (...) Les Français choisiront le chemin à la présidentielle. Son boulot c'est de redémarrer le pays", a-t-il déclaré à l'AFP.