Allongement du délai de l'IVG : Castaner assure qu’une loi sera bientôt examinée à l'Assemblée nationale

Une loi allongeant le délai de l'interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 semaines devrait être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale d'ici fin novembre. C'est ce qu'a assuré Christophe Castaner, le patron des députés LaREM, dans un entretien accordé au Parisien paru mercredi 6 octobre.

D'après l'élu de la majorité, en France "l'avortement n'est pas menacé en droit, mais il l'est dans la pratique". Il a notamment souligné "de vraies inégalités territoriales et sociales". "Si on veut garantir un droit réel et égal à celles qui doivent être protégées, il est nécessaire d'allonger les délais", a-t-il déclaré.