Allongement du délai de l'IVG : la France est-elle vraiment en retard sur ses voisins ?

Pour établir une comparaison plus juste, l'ONG Center for Reproductive Rights a donc tenu à convertir les délais de tous les pays en période d'aménorrhée. Or, une période de grossesse de 12 semaines correspond à 14 semaines d'aménorrhée, comme l'explique l'ONG.

Suivant cette méthodologie, on découvre que la moyenne européenne est bien à 13 semaines, comme le relevait le ministre de la Santé, mais que la France fait passer son délai légal de 12 à 14 semaines. Elle se positionne donc au-dessus de la moyenne, ex æquo avec six autres pays.