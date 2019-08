"#Amazonie" : la permanence de la députée LaRem Huguette Tiegna dégradée et taguée dans le Lot

La permanence de la députée LaRem Huguette Tiegna à Figeac (Lot) a été vandalisée dans la nuit, et une personne a été interpellée, a indiqué dimanche 27 août l'élue, après une série de dégradations similaires ces dernières semaines.





Sur une photo postée par Huguette Tiegna sur Twitter montrant la porte d'entrée de sa permanence, on peut voir sur le mur extérieur un tag avec l'inscription "G7 envie de tout péter" et "#Amazonie". "Les vitres ont également été brisées à trois endroits", a affirmé la députée à l'AFP. "Les gendarmes qui patrouillaient dans le secteur ont entendu un bruit de vitre cassée et sont immédiatement intervenus. Une personne a été interpellée et placée en garde à vue". Une plainte a été déposée.