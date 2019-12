Ambassadrice des pôles : Ségolène Royal convoquée à l'Assemblée, deux députés lui demandent des comptes

Ségolène Royal va devoir s'expliquer. Plus de deux ans après sa nomination par l'Élysée, le 1er septembre 2017, l'ambassadrice de France chargée des négociations internationales pour les pôles est appelée par la mission d'information sur l'Arctique et l'Antarctique à justifier, devant l'Assemblée nationale, son bilan à cette fonction. Cette convocation, qu'elle doit recevoir dans les prochains jours, a été motivée par son absence à l'ensemble des réunions officielles au conseil de l'Arctique.

"On entend souvent Ségolène Royal parler de la politique nationale et très peu de la mission qui lui a été confiée par le gouvernement. Il nous semblait extrêmement important de l'auditionner et de lui demander exactement dans le quotidien de sa mission ce qu'elle fait", a indiqué mardi 24 décembre à LCI le député UDI Christophe Naegelen, à l'initiative avec son collègue macroniste Éric Girardin de cette invitation, confirmant ainsi une information du Figaro. "Nous demandons qu'elle soit en parallèle auditionnée par la commission des Affaires étrangères", a précisé le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde à l'AFP. La demande en a été faite à la présidente de la commission, Marielle de Sarnez, toujours selon Le Figaro.