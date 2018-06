Ambiance morose à La République en marche ?

Après un an au pouvoir, le moral est à la baisse au sein de la majorité. En effet, même si les réformes passent et que les oppositions sont complètement dépassées, les macronistes ont du mal à s'en réjouir. En plus d'une promesse de "libéralisme social" qu'Emmanuel Macron a du mal à tenir, le style du président est également en jeu. Comment est-il perçu par ses troupes ? Le chef d'Etat devrait-il faire attention ?



