Pourquoi Emmanuel Macron reçoit le président italien en Touraine ce jeudi au nom de Léonard de Vinci

Dans le détail, les deux chefs d’État, après un passage du dirigeant transalpin sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame à 9h, doivent ensuite se recueillir dans la matinée sur la tombe du peintre et savant, à la chapelle Saint-Hubert du château royal d'Amboise, avant des visites des châteaux d'Amboise et du Clos-Lucé, où ils déjeuneront, puis un rendez-vous d’une heure et demi avec 500 jeunes français et italiens pour célébrer la Renaissance, à Chambord.