Amélioration du pouvoir d'achat : quelles solutions s'offrent à Emmanuel Macron ?

Afin de relancer le pouvoir d'achat, le président de la République va annoncer des mesures et des baisses d'impôt ce 10 décembre 2018. Et deux solutions s'offrent à lui pour les financer. Soit, il diminue les aides aux entreprises, soit, il laisse filer le déficit budgétaire. Mais quel en sera le prix ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.