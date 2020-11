Amendement de l'article 24 de la loi "sécurité globale" : l'opposition n'est pas convaincue

Face à la mobilisation des journalistes et défenseurs des libertés, le gouvernement rétropédale. Jeudi soir, le Premier ministre a annoncé vouloir amender l'article 24 de la proposition de loi "sécurité globale" qui prévoit de pénaliser d'un an de prison et 45.000 euros d'amende la diffusion de "l'image du visage ou tout autre élément d'identification" d'un policier ou d'un gendarme en intervention lorsque celle-ci a pour but de porter "atteinte à son intégrité physique ou psychique".

Ainsi, selon le texte de l'amendement gouvernemental - qui sera examiné ce vendredi à 15 heures - il précisera "que les dispositions envisagées ne feront nul obstacle à la liberté d’informer et que le délit créé par le texte visera uniquement le fait de diffuser des images dans le but qu’il soit manifestement porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique" d'un policier, d'un militaire ou d'un gendarme. Mais ce n'est pas suffisant pour l'opposition, qui continue de réclamer la suppression de cet article.