Anne Hidalgo : "Agnès Buzyn n'est pas très bien placée pour donner des leçons de gestion"

Passe difficile pour Anne Hidalgo. La maire de Paris, devancée pour la première fois dans un sondage par sa rivale Rachida Dati et invitée d'Elizabeth Martichoux, est revenue sur cette étude publiée la veille dans le JDD, qui illustre un rapport de forces qui serait toutefois insuffisante pour ravir la mairie de Paris à sa locataire.

Quid néanmoins de cette "dynamique Dati" ? "Je regarde ce qui se passe dans cette campagne", admet-elle, tout en relativisant ("Les sondages donnent une indication") et rappelant l'envie chez beaucoup de Parisiens de "ne pas s’arrêter sur le chemin de la transition écologique, énergétique" : "Ce que nous faisons aujourd’hui, c’est pour que nos enfants vivent mieux demain", poursuit-elle, avant de qualifier de "sujet d’inquiétude" le fait que Rachida Dati soit ouvertement soutenue par Jean-Marie Le Pen, l'ancien président du Front national (devenu Rassemblement national). "Ce n’est pas dans l’histoire de Paris, une ville ouverte au monde", s'offusque-t-elle, invitant à "se méfier du retour en arrière" et de la montée des populismes. Une "tendance" par ailleurs confortée par un tweet de Florian Philippot, ex-baron RN, relayant le sondage en question et écrivant : “Le vote Dati en pleine dynamique s’installe comme le seul vote utile dès le premier tour pour battre Hidalgo et sa politique ravageuse”.