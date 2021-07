Anne Hidalgo candidate en 2022 ? "C'est aux militants socialistes d'en décider"

Je pense qu’Anne Hidalgo serait une bonne candidate, ce qu’elle fait en réunissant des élus locaux et élaborant un projet est très positif. Mais pour l’instant, elle réfléchit toujours. Et selon moi, bonne candidate ou pas, c'est aux militants PS d'en décider.

Je souhaite que les militants socialistes soient consultés et puissent désigner leur candidat à la présidentielle. C’est différent d’une primaire, ouverte à des candidats et des votants hors parti. Par ce vote, le parti pourra s’affirmer comme une force centrale de la gauche.

Alors vous êtes en opposition avec la stratégie portée par le premier secrétaire Olivier Faure ?

Je ne suis pas dans l’opposition mais je propose une autre méthode. Je la défendrai en septembre au Congrès. Cela fait trois ans que nous n’avons rien voté au PS ; ni le projet, ni le candidat, ni la stratégie. Je ne suis pas opposée à l’union de la gauche, mais elle ne peut pas se faire sans un programme et des contours précis. Ce qui a été proposé par Olivier Faure, c’est une union sans contours. Et si toutes ses réunions du printemps avec les Verts ou La France insoumise n’ont débouché sur rien, c’est parce que nous n’avions pas défini qui nous étions, ce que nous voulions porter en tant que socialistes, et avec quel candidat. En plus d'avoir été fait avec l’idée que nous étions trop faibles pour nous affirmer.