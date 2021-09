Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo candidate "pour bâtir une France plus juste, plus forte, plus sûre"

UNE CANDIDATE DE PLUS - Dans un discours reprenant les marqueurs de la gauche et la plaçant comme une candidate se voulant proche du peuple et de ses préoccupations, la maire PS de Paris s'est officiellement déclarée candidate à l'Elysée.

Le suspense n'en était plus vraiment un, mais elle y a définitivement mis fin. Ce dimanche à Rouen, la maire de Paris a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. "Aujourd’hui je suis prête. C’est pourquoi avec cette force chaleureuse qui m’entoure, humblement, consciente de la gravité de cet instant, et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies, j’ai décidé d’être candidate à la présidence de la République française", a lancé Anne Hidalgo devant ses soutiens.

Au début de son discours, la socialiste est revenue sur son parcours d'immigrée - arrivée en France à l'âge de 2 ans et naturalisée à 14 - et son expérience de maire. "Je viens devant vous, en toute humilité, avec une histoire, une expérience, et en exerçant des responsabilités", a-t-elle déclaré. "Maire de Paris, j’ai vécu des épreuves (...) et je sais combien exercer le pouvoir est difficile, qu’on ne réussit pas tout." Un parcours et des qualités mis en avant pour la rendre proche du peuple et de ses préoccupations, contrairement à "ceux qui connaissent si mal nos vies mais décident loin de nous, de tout, tout le temps, sans nous". Visant encore plus précisément le président de la République, Anne Hidalgo a poursuivi : "Le quinquennat qui s'achève devait unir les Français, il les a divisés comme jamais. Il devait régler des problèmes sociaux, il les a aggravés. Il devait protéger notre planète, il a tourné le dos à l’écologie."

Ecologie, hausse des salaires et protection sociale

Sur le plan des idées, si Anne Hidalgo n'a pas détaillé son programme, elle a livré quelques indices sur son projet. Caressant toujours l'espoir de rallier à elle le candidat écologiste, elle a mis l'accent sur la nécessité de "réussir les solutions écologiques". "Je porterai un plan sur cinq ans pour décarboner notre économie, relocaliser nos entreprises, réindustrialiser tous les territoires, sortir des énergies fossiles vers les énergies renouvelables." L'édile, réélue à la tête de Paris en juin 2020, souhaite également augmenter les salaires via l'ouverture de "négociations dans toutes les branches professionnelles". "Je veux que partout en France de nouveaux métiers, de nouveaux emplois voient le jour pour celles et ceux qui sont privés de travail, grâce à l’écologie, grâce à l’économie du soin et grâce à une décentralisation aboutie", a ajouté celle qui veut protéger "les classes moyennes, les catégories populaires, les travailleurs précaires, les jeunes, qui ne peuvent pas être une génération sacrifiée, les personnes handicapées".

Héritière des grandes figures de la gauche

"Je veux avec vous tout faire pour réparer, pour retrouver le goût du dialogue et du débat, pour bâtir une France plus juste, plus forte, une France plus sûre", a mis en avant la socialiste en se revendiquant héritière de "la gauche de Jaurès, de Blum et de Mendès France, de Mitterrand". Candidate déclarée, Anne Hidalgo n'est toujours pas assurée d'être la candidate du PS à l'élection présidentielle, même si elle est soutenue par la majorité des cadres du parti. Aujourd'hui créditée de 7 à 9% des intentions de vote dans les sondages, Anne Hidalgo rappelle qu'elle était également donnée perdante à Paris aux dernières élections municipales.

