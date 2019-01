Anne Hidalgo organise la version parisienne du "grand débat national"

Paris saisit le grand débat national à bras-le-corps. Comme elle l'avait annoncé avant les vacances de Noël, Anne Hidalgo va mettre en oeuvre dans la capitale la concertation souhaitée par Emmanuel Macron, mais sans reprendre tels quels les outils et les éléments de langage proposés par l'exécutif. La maire de Paris va lancer une "conférence de consensus", utilisant en partie les outils de démocratie participative déjà mis en oeuvre par la municipalité. Une initiative calquée sur le calendrier du grand débat national, et qui intervient à un peu plus d'un an des élections municipales.





"Lorsque le président a lancé sa proposition, Anne Hidalgo a souhaité prendre les devants et mettre l'expérience et les outils de la Ville au service du grand débat national. Paris a une forte culture citoyenne", a fait valoir l'adjointe chargée de la démocratie locale Pauline Véron auprès du Parisien, qui donne des détails sur cette "conférence de consensus".