Un pass sanitaire pour aller au restaurant ? L'invraisemblable casse-tête

Selon les confidences d'un conseiller du chef de l'Etat à LCI, "inclure les restaurants dans le pass sanitaire étendu n’était pas envisagé mercredi dernier lors du Conseil de défense sanitaire", et ce n’est pas ressorti des discussions de préparation de celui de ce lundi, qui ont eu lieu vendredi 9 juillet. "En terme d’organisation ça me paraît très compliqué, mais le Président peut nous surprendre", a-t-il ajouté. Il estime qu'il serait difficile de demander cet effort aux restaurants "en plein été", "alors que nous leur avons déjà beaucoup demandé".

Ce lundi 12 juillet, le Parisien cite également des proches du chef de l'Etat qui s'inquiètent "du bordel que ça va mettre si les restaurateurs sont obligés de contrôler les clients, surtout en période de vacances". En revanche, d'autres mettent en avant la nécessaire "responsabilisation des acteurs économiques" et pointent du doigt le trop peu d'utilisations des cahiers de rappels numériques dans les établissements. A Bercy on se prépare à tout, et on estime que "c’est mieux que d’être refermé".