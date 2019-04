Annonces d'Emmanuel Macron : les sujets non évoqués

Tout au long de cette crise, plusieurs propositions ont été attendues et certaines d'entre elles ont même été emblématiques. On évoque par exemple l'ISF, le RIC, mais aussi les 80 km/h. Pourtant, ces sujets n'ont pas été évoqués par Emmanuel Macron pendant sa conférence de presse. Comment ont réagi ceux qui avaient participé au Grand débat national ?



