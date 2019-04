Annonces d'Emmanuel Macron : qui sont les grands gagnants ?

À travers la réindexation des retraites de moins de 2 000 euros, et l'augmentation de la retraite minimale, ce sont les retraités les grands gagnants des annonces d'Emmanuel Macron. Puis, viennent les familles monoparentales, notamment les mères célibataires. Les classes moyennes ne sont pas non plus en reste. Au total, les annonces du chef de l'État sont estimées à 9 milliards d'euros. Mais qui va les financer ?



