Annonces d'Emmanuel Macron : qui va en profiter ?

Après plus de deux mois d'échanges avec les Français, Emmanuel Macron a donné une réponse essentiellement économique au Grand débat. Il a présenté une série de mesures dont une baisse des impôts, un geste sur les retraites et les pensions alimentaires. Parmi les bénéficiaires, il y a les contribuables, les retraités, et les parents isolés.



