Annonces de Macron : "ce n'est ni l'extase, ni la dépression" dixit Laurent Berger

Les réactions ne se sont pas fait attendre après la conférence de presse d'Emmanuel Macron du 25 avril 2019. Au micro de RTL, Laurent Berger s'est exprimé sur le sujet. "On ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu et on ne peut pas dire que c'était génial", confie le secrétaire général de la CFDT. Il estime toutefois que certaines mesures sont à garder.



