Annonces Macron : virage fiscal en vue !

Emmanuel Macron s'apprêterait à prendre un virage fiscal dans son discours prévu ce lundi. Parmi les mesures qui pourraient être annoncées, il y aurait la baisse de l'impôt sur le revenu, la baisse plus rapide de la taxe d'habitation et la désocialisation des heures supplémentaires. Pour le président de la République, le but est de prendre le contre-pied de ce qui a été fait depuis le début du quinquennat à savoir privilégier les ménages plutôt que les entreprises.



