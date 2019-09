"Anticor et une association que nous finançons" : qu'a voulu dire la ministre de la justice ?

COUAC - Anticor est "une association que nous finançons", a assuré la garde des Sceaux sur LCI. Une affirmation rapidement démentie par l'association anticorruption, dont une plainte a conduit à la mise en examen de Richard Ferrand dans l'affaire des Mutuelles de Bretagne.

Les comptes annuels, toujours vérifiés par un expert comptable - en 2018 , le cabinet AXELUIM CONSEIL - détaillent en effet les différentes recettes et ne recensent aucune subvention publique. "Les produits de l'association s’élèvent à 216 255 euros", détaille pour 2018 le rapport financier. "Nos recettes proviennent principalement des cotisations de nos adhérents (90.374 euros en 2018, ndlr) et des dons" (112.402 euros), détaille le président d'Anticor. "Pour le reste, il s'agit de quelques dommages et intérêts issus de procès et de bénévoles qui renoncent au remboursement de leurs frais" engagés pour l'association.

Alors qu'a voulu dire la garde des Sceaux. S'agit-il de la déduction fiscale des dons, les fameux 66% déductibles de la feuille d'imposition ? Peu probable selon Anticor : "53% des Français (...) ne payent pas l'impôt sur le revenu" et ne peuvent donc en bénéficier rappelle-t-elle. "Quant aux 47% restants, ils ne bénéficieront d'une déduction fiscale que s'ils ont pris la peine de déclarer leur adhésion (et il est peu probable que tous pensent à le faire)."

C'est le cabinet de Nicole Belloubet lui -même qui met fin au débat, en reconnaissant "une petite erreur". La ministre "voulait faire référence à l'agrément de l'association qu'elle a renouvelé en 2018", une nécessité juridique pour se constituer partie civile. On retrouve cette agrément, qui doit être renouvelé tous les trois ans, sur le site de l'association. Sans ce document donc, Anticor ne pourrait pas porter d'actions en justice.

"Quand on écoute la suite de ses propos, on comprend bien qu'elle voulait expliquer soutenir ce genre d'associations indispensables à notre démocratie" et donc les agréer, peu importe qu'elles s'attaquent à la majorité ou non. Dans la suite de l'interview, Me Belloubet avance en effet : "Anticor (…), ça fait partie des associations qui font vivre notre démocratie", et d'évoquer "des lanceurs d'alerte". Pour autant, elle estime que l'association "doit respecter un certain nombre d’éthiques claires", et notamment que les magistrats qui pourraient faire partie de l'association ne puisse pas être juges dans ces affaires.