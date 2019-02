Antisémitisme : Mélenchon et les Insoumis vent debout contre une "accusation ignoble"

Jean-Luc Mélenchon, mis en cause pour sa réaction jugée trop tardive à l'agression antisémite contre Alain Finkielkraut, a dénoncé lundi une "accusation ignoble" des "macronistes" contre son mouvement et un "dévoiement politicien irresponsable". Dimanche, sur LCI, Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, avait vivement critiqué le fait que le leader de la France insoumise "ne condamne pas" les attaques contre le philosophe. "C'est un naufrage, Jean-Luc Mélenchon", avait-elle lancé, rappelant qu'il "a été républicain, il a été ministre, il a été sénateur, il a été élu européen".