Antisémitisme : ce qu'il faut retenir des mesures annoncées par Emmanuel Macron au dîner du Crif

Il avait promis des "actes" et des "lois". Devant le Conseil représentatif des institutions juives de France, réuni lors de son traditionnel dîner ce mercredi 20 février, Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures pour lutter contre l'antisémitisme. Un discours largement applaudi par le millier de personnes présentes.





Le président de la République a estimé que la résurgence de haine, qui s’est " aggravée ces dernières semaines", était "sans doute inédite depuis la Seconde Guerre mondiale", et appelait donc à des actes "tranchants" et "concrets". "Nous n'avons pas su agir efficacement, c’est vrai. Et si nous en sommes là aujourd’hui, c'est bien pour cela."