Appel à un "big bang", note interne… Depuis les Européennes, la France insoumise dans la tourmente

Pour autant, Clémentine Autain est loin d’être la seule à critiquer la stratégie des Insoumis. Jeudi 6 juin, Le Monde a révélé une note interne, diffusée par 42 cadres et militants et critiquant point par point le fonctionnement interne du mouvement. "Les décisions stratégiques fondamentales sont finalement prises par un petit groupe de personnes" en l'absence d'"instance de décision collective", constatent les signataires. Dans leur viseur : Jean-Luc Mélenchon et certains de ses proches, comme Sophia Chikirou, conseillère en communication, les députés Alexis Corbière, Adrien Quatennens, Bastien Lachaud ou bien le chef opérationnel du mouvement Manuel Bompard. La note interne fait le lien entre le mauvais score aux Européennes et les méthodes de la direction, qui ont créé des incertitudes propices aux "tiraillements programmatiques".