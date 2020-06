Appels à la démission : Christophe Castaner à nouveau pris pour cible par l'opposition

Le député LR Eric Ciotti, qui avait admis en début de semaine la possibilité de faire évoluer les techniques d'interpellation, mais critiqué le principe de "soupçon de racisme avéré", a jugé vendredi dans Le Figaro que la rupture était "totale et définitive" entre Christophe Castaner et les forces de l'ordre.

"Quand on est ministre de l'Intérieur, on garde son sang froid dans la tempête", a-t-il estimé. "Il a cédé à la pression médiatique et mesure aujourd'hui les ravages de son discours." A travers le ministre, Eric Ciotti a également visé Emmanuel Macron. "J'espère qu'il sortira dimanche de son silence assourdissant pour dire que notre pays fait confiance à sa police et que chacun doit la respecter."

L'ancien ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux a estimé sur Europe 1 qu'il y avait eu "des maladresses", attendant de Christophe Castaner qu'il "dise clairement que la police et la gendarmerie ne sont ni racistes, ni violentes".

Les critiques fusent, y compris chez des soutiens de la majorité. Le président du Modem François Bayrou s'est rendu vendredi dans un commissariat de sa ville de Pau pour apporter son soutien aux forces de l'ordre et pointer, sans le nommer, le patron de la place Beauvau. "Mettre en accusation ces forces de sécurité et de police en laissant entendre qu'elles ne respectent pas les principes républicains, c'est extrêmement dangereux et c'est tout bénéfice pour ceux qui déstabilisent la société par leur violence", a déclaré ce soutien d'Emmanuel Macron.