Appels secret-défense et design old school : qu'est-ce que le Teorem, le téléphone conservé par Benalla ?

La fabrication du Teorem serait à 100% française. "Ses algorithmes et composants cryptographiques gouvernementaux sont développés sur le site de la DGA à Bruz, près de Rennes", indique l'armée. Les sous-traitants électroniques tricolores seraient eux aussi français, indiquait Challenges en 2013, en évoquant les entreprises Myriad, Telecom Design, ERCOM, M2M Soft et SERICAD.





L'appareil "cumule les fonctions de téléphone mobile, téléphone fixe, et de modem chiffrant en le connectant à un ordinateur. Il fonctionne sur les réseaux de tous les opérateurs mobiles et sur les réseaux fixes, civils, interministériels et militaires", poursuit l'armée, qui ne tarit pas d'éloge envers son bijou de technologie : "Les performances atteintes par le système Teorem, dans les domaines de la sécurité et des télécommunications, le placent au meilleur niveau mondial. Le correspondant est authentifié grâce à un certificat numérique et le téléphone affiche le niveau de sensibilité de la communication (non protégé, confidentiel défense, secret défense).





Le Teorem aurait cependant quelques défaut : en plus de ne pas pouvoir installer d'application, il n'aurait même pas de répertoire, selon le Canard enchaîné, qui précise qu'à l'époque où Nicolas Sarkozy l'utilisait en tant que président, l'un de ses assistants "trimballait en permanence avec lui un annuaire papier".