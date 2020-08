Après François de Rugy, Aurore Bergé, et Christophe Castaner veulent aussi la présidence du groupe LaREM à l'Assemblée

Comme lui, Aurore Bergé a finalement adressé son “envie” d’être présidente du groupe, en insistant sur les valeurs du collectif, en perdition selon elle : "Nous avons souvent douté. Certains sont partis, d’autres ne viennent plus : cela doit clairement et collectivement nous interpeller." Elle dit vouloir défendre un groupe "qui efface ses combats personnels au bénéfice des seuls combats qui valent : ceux de notre collectif".

Ne comptant plus que 280 membres, le groupe des marcheurs a perdu la majorité absolue à l’Assemblée. Ces départs ont abouti à la formation en mai, de deux nouveaux groupes politiques de chaque côté de l'échiquier politique. Jeudi 16 juillet, le chef de file de La République en Marche à l'Assemblée nationale, Gilles Le Gendre avait annoncé sa démission, déclarant souhaiter un “nouvel élan” pour la fin du quinquennat.

Aussitôt dit, l’ex-ministre de l’écologie, François de Rugy avait fait acte de candidature 12 heures après l’annonce de Gilles Le Gendre. Celui qui avait succédé à Richard Ferrand en septembre 2018, était de plus en plus critiqué en interne. Une note secrète, révélée par Marianne, dans laquelle il se permettait de suggérer des noms pour un nouveau gouvernement -et l’éviction d'Edouard Philippe-, avait suscité de vives réactions au sein du groupe, notamment par Aurore Bergé. Le scrutin est prévu les 9 et 10 septembre.