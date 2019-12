Pourquoi la Haute autorité pour la transparence de la vie publique s’intéresse au cas Muriel Pénicaud

Parmi eux, deux ministres en exercice et des personnalités diverses et variées comme Al Gore, ancien vice-président américain, ou Rania al-Abdallah, reine de Jordanie, mais aussi de nombreux dirigeants financiers tels que Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, ou Luis Alberto Moreno, président de la Banque interaméricaine de développement (BID). "Dans leur travail au sein du conseil, les membres ne représentent aucun intérêt personnel ou professionnel", peut-on lire sur le site du Forum de Davos. "Afin de refléter le statut multipartite du conseil, ses membres sont répartis également entre les représentants du monde des affaires et les dirigeants des organisations internationales et de la société civile."