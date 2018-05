Après l'attaque à Paris, la droite et l'extrême droite font fi de l'union nationale

En effet, samedi soir, ces derniers ont tout de suite demandé des comptes au gouvernement. La présidente du Front national Marine Le Pen tweetait ainsi, très rapidement après l'attaque : "Le peuple français ne se contentera plus de commentaires. Ce sont des actes qui sont attendus !" Et d'enchaîner, accusatrice, à mesure que s'accumulaient les nouvelles informations sur Khamzat Azimov, l'auteur de l'attaque : "Maintenant nous attendons une information essentielle. Par quelle filière ce terroriste islamiste et sa famille sont-ils présents sur notre territoire ?" "On apprend une nouvelle fois que le terroriste serait fiché S. A quoi peut bien servir cette fiche S si on ne s’en sert pas pour mettre ces bombes à retardement hors d’état de nuire sur le sol français ?" a-t-elle poursuivi.