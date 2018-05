Après l'attaque au couteau à Paris, l'opposition réclame "des actes"

Au lendemain de l'attaque au couteau dans le quartier de l'Opéra de Paris, les réactions politiques n'ont pas tardé. Après la déclaration d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe, plusieurs membres de l'opposition ont demandé au gouvernement des actes et non plus des commentaires afin d'éviter de nouvelles attaques.



