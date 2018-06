Après l'éviction de Virginie Calmels, l'image de Laurent Wauquiez se détériore

Chez les adhérents LR en revanche, Wauquiez est plus largement soutenu. "Il n'y a pas de place pour les petites chapelles ou les aventures personnelles. On ne laissera pas les divisions nous affaiblir", avait-il écrit lundi dans un courriel aux adhérents du parti pour expliquer son geste. Un laïus entendu par 76% des proches de LR qui condamnent les propos de Virginie Calmels. Leur ex-numéro 2 avait dénoncé "la ligne identitaire et populiste" des Républicains. Six sondés RN sur dix sont d'ailleurs du même avis. Ces mêmes reproches de Virginie Calmels vis-à-vis du leader de LR ont en revanche été comprises par un peu plus d'un Français sur deux. Avec un soutien très fort du côté des sympathisants PS (77%).