Après l’éviction de Virginie Calmels, les ténors de LR étalent leurs divisions au grand jour

A l'opposé, parmi les défenseurs de Laurent Wauquiez, le mot d’ordre était à l’unité derrière le leader du parti dimanche soir. "Quand on est numéro 2 d’un parti, on est solidaire du président ou on démissionne. Et si on ne fait ni l’un ni l’autre, on est viré de la direction" a tweeté Thierry Mariani. De son côté, le délégué général des Républicains Geoffroy Didier a manié la métaphore sportive en s’en prenant aux critiques adressées par Virginie Calmels : "Lorsqu’on a des choses à dire, on le fait en privé et dans toutes les équipes, on ne met pas de but contre son camp".