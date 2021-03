Après la candidature de Xavier Bertrand, la droite s'écharpe sur la tenue d'une primaire

Car il l'assure : il ne participera pas à une primaire. "Je ne souhaite plus m'inscrire dans la logique d'un seul parti", a dit au Point celui qui a quitté LR en 2017. La direction du parti n'est pas favorable elle non plus à ce système de désignation, qui pourrait introniser un candidat plaisant à la base, mais repoussoir au-delà. Xavier Bertrand arrivera-t-il pour autant à s'imposer ? "Les résistances vont être terribles", prédit à l'AFP une source chez LR, pour qui "il y a un seul scénario où ça marche : si Xavier Bertrand arrive à tuer le match dans les deux mois".

Il n'y aura pas de primaire si un candidat sort du lot et s'impose naturellement pour la présidentielle de 2022. C'est ce que répètent Les Républicains depuis plusieurs semaines. Et c'est pour cela que le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand s'est déclaré candidat ce mercredi. En imposant son calendrier et en affichant ses ambitions aussi tôt sans attendre les résultats des futures élections régionales, il souhaite apparaître comme le meilleur pour mener son camp à la victoire dans un peu plus d'un an.

Pour d'autres même pas question d'y penser. "La primaire aura lieu. Je ne sais pas si on va l'appeler la primaire, on va l'appeler la démocratie" car "dès lors qu'il y aura plusieurs candidats et que vous souhaitez qu'il y ait un vote pour départager des candidats, appelons la méthode de départage, il faut bien voter", a estimé au micro de Sud Radio le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, qui a fait acte de candidature pour cette primaire. "En démocratie, on n'a pas fait mieux que le vote, j'attends qu'on me donne d'autres méthodes qui puissent être à la fois transparentes et surtout respectueuses des voix de chacun", a-t-il souligné.

Dimanche, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, qui pourrait elle aussi se lancer, avait plaidé pour "la primaire la plus ouverte possible". Et mercredi deux autres ténors se sont aussi exprimés en interview : Laurent Wauquiez qui "ne veut pas être spectateur", tandis que Michel Barnier assurait garder "la force" de se lancer dans une campagne.

Ce jeudi, la députée LR et vice-présidente de l'Assemblée nationale Annie Genevard a prévenu : "A chacun de ces candidats, car il n'y en aura pas qu'un, de faire la démonstration qu'il est le plus rassembleur. Si c'est Xavier Bertrand, c'est Xavier Bertrand, mais il doit faire la démonstration qu'il est le plus rassembleur". Et "quand ce candidat aura fait ses preuves, d'une façon ou d'une autre, tout le monde devra se rassembler derrière", a-t-elle ajouté, opposée à toute idée de primaire, qu'elle considère comme "une machine à se donner des claques".