Après la déroute des européennes, 11 jeunes députés LR créent "un comité du renouvellement"

Thibault Bazin, Emilie Bonnivard, Ian Boucard, Marine Brenier, Fabien Di Filippo, Julien Dive, Virginie Duby-Muller, Pierre-Henri Dumont, Maxime Minot, Aurélien Pradié, Raphaël Schellenberger. Ces onze jeunes députés LR veulent activement prendre part à la reconstruction de leur parti, qui a enregistré la pire défaite de son histoire dimanche dernier aux élections européennes. Approuvant les initiatives lancées par Laurent Wauquiez et Gérard Larcher pour réfléchir à une nouvelle orientation politique, ils ont toutefois décidé de lancer la leur.





"Aujourd’hui, nous lançons un appel pour compléter et enrichir cette initiative sénatoriale par la création d’un Comité du renouvellement qui portera la voix de la nouvelle génération de la droite française. Nous y rassemblerons les parlementaires, les maires, les élus départementaux et régionaux, les candidats aux élections passées et à venir et les différents acteurs locaux, tous ceux qui ont en commun de croire en l’avenir et de porter des sensibilités diverses et modernes" écrivent-ils dans leur communiqué, diffusé ce jeudi sur les réseaux sociaux. "Ce Comité du renouvellement, pendant de l’initiative sénatoriale, sera chargé de réfléchir, proposer, animer la refondation de notre mouvement que le peuple de droite appelle de ses vœux. Nous souhaitons que ce Comité du renouvellement, tout en gardant son indépendance, trouve une place officielle au sein de notre mouvement politique et y soit reconnu par nos statuts."