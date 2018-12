Après l'attentat de Strasbourg, des responsables politiques appellent les Gilets jaunes à la "trêve"

Les appels au calme viennent presque uniquement du côté droit de l'échiquier politique. "Une trêve s'impose, par respect en la mémoire des victimes, et parce que nos forces de l'ordre sont mobilisées", a ainsi déclaré le vice-président des Républicains Damien Abad sur Sud Radio ce mercredi matin, au lendemain de la fusillade qui a fait plusieurs victimes à Strasbourg.





Pour le député LR, après l'attaque, "on a besoin d'un appel au calme, aux responsabilités, et on a besoin qu'une trêve s'impose car il faut qu'on protège aussi nos forces de l'ordre, qu'on assure la sécurité". Il estime que "les Français ne comprendraient pas que nos forces de police ne soient pas pleinement mobilisées sur cette lutte contre le terrorisme".