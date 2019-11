Après les actions des étudiants en colère, Guillaume Peltier appelle à "des sanctions exemplaires"

"Il faut toujours condamner les violences. Depuis plusieurs semaines, les images symboliques renvoyées à nos concitoyens, l'interdiction d'une conférence de Sylviane Agacinski à Bordeaux, de Mohamed Sifaoui à Jussieu, l'impossibilité d'un ancien président de la République de s'exprimer devant un millier d'étudiants à Lille, avec ses images terribles de livres détruits et piétinés au cœur de l'université française... ça suffit ! La France est un pays de droits, la France est un pays dans lequel l'ordre, la démocratie, la liberté d'expression sont des principes fondamentaux. Et nous appelons le gouvernement à prendre des sanctions exemplaires à l'égard des minorités infimes, politisées, qui organisent ces violences et empêchent la démocratie de vivre. Les meneurs sont identifiés, il y a des photos, des images. Derrière ces minorités, une cinquantaine d'étudiants à Lille qui peuvent empêcher mille étudiants d'accueillir, d'écouter, de débattre avec un ancien président. C'est donc bien une infime minorité qui tente de bloquer la grande majorité. Dans notre pays, nous devons dire à tous et partout que la liberté d'expression, la tolérance, le respect de celui qui pense différemment, sont des principes fondamentaux sur lesquels on ne doit pas transiger."