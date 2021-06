SONDAGE EXCLUSIF - Après les régionales, qui sont les mieux placés à droite pour 2022 ?

En France métropolitaine, le second tour des élections régionales a profité aux présidents sortants, tous réélus dans leurs régions. Certains poids lourds à droite - Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez - avaient d'ailleurs identifié dans ce scrutin un marche-pied pour l'élection présidentielle à venir. Deux avaient même faits de leur réélection une condition à la poursuite de leur vie politique nationale. Selon le sondage exclusif Ifop-Fiducial pour TF1 et LCI, ils sont aussi les nets gagnants des régionales.

L'ordre est identique parmi les sympathisants LR, qui plébiscitent Xavier Bertrand à 85%, la présidente d'Ile-de-France à 76% et le maire de Troyes à 75%. Les proches de la République en marche voient ces mêmes personnalités se présenter à 84%, 61% et 57%. Toutes sensibilités politiques confondues, seuls 51% des sondés estiment que Xavier Bertrand ferait un bon candidat, 43% pour Valérie Pécresse et 41% pour François Baroin.

Les trois présidents de région sortants apparaissent aux yeux des Français comme les grands gagnants du scrutin. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez sortent les plus renforcés de ce scrutin : 44% pour le premier (15% l’estiment affaibli, 41% ni l’un ni l’autre), 38% pour la seconde, et 32% pour ce dernier. Les grands perdants se trouvent du côté du Rassemblement national et de la majorité présidentielle : une large part des Français considère ainsi que Marine Le Pen (47%) et Jordan Bardella (41%) sortent affaiblis de ces élections régionales ; de même qu’Emmanuel Macron (56%), Eric Dupond-Moretti (52%) et Jean Castex (44%).