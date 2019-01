Après un courrier anonyme mêlant insultes racistes et menaces de mort, le député LaREM Jean-François Mbaye va porter plainte

A la fin de la lettre, dans laquelle le nom de Jean-François Mbaye est mal orthographié, les insultes racistes sont combinées à des menaces de mort. "Les Français en ont plus que marre et ce n’est que le début. En 1962, les Algériens ont dit aux colons ‘C’est la valise ou le cercueil’. Mbaye, on te dit la même chose et comme tu ne vas pas obtempérer, on va tout simplement te mettre une balle dans la tête, le climat actuel s’y prête bien, les victimes d’accidents de chasse augmentent…. Tu vas mourir !"





Dans son post Twitter, le député du Val-de-Marne indique qu'il portera plainte. "Je suis encore plus déterminé à éradiquer le fléau raciste de notre beau pays la France" écrit-il également, assurant n'être ni "choqué" ni "apeuré" par ces menaces.