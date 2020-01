Arnaud Montebourg : "Encore un effort et Emmanuel Macron va réussir à installer Marine Le Pen au pouvoir"

Arnaud Montebourg insiste sur le fait que "la crise des Gilets Jaunes a déjà créé beaucoup de rancœurs". Il rappelle que "le mouvement social contre la réforme des retraites est historique par son ampleur, sa créativité". Selon lui, le mouvement est "de nature à créer encore plus de rancœurs". "Il va bien falloir que Monsieur Macron, à un moment ou à un autre, écoute ce qu’il se dit dans le pays qui l’a élu", soutient l'ancien ministre.

Arnaud Montebourg en est persuadé : "On ne peut pas réformer sur un sujet comme les retraites en s’en prenant aux revenus des Français moyens sans un minimum d’accords. D’abord, parce qu’il y a eu dix ans d’austérité, de crise, où les classes moyennes ont payé le prix de la crise. La crise des Gilets Jaunes, le Brexit..."

"Nous avons là un problème de confiance entre la société et le gouvernement", poursuit-il à propos de ces mouvements de contestation qui enflamment différents pays d'Europe. "Les Suédois ont mis dix ans à réformer les retraites, et ils ne sont pas contents… Après six semaines de grève, Emmanuel Macron aurait dû déjà lire les 16.000 cahiers de doléances qui sont sortis du Grand Débat National après la crise des Gilets Jaunes et il aurait vu que la question, c’est la répartition de la valeur. C’est-à-dire : 'Comment aujourd’hui peut-on vivre de son travail dans ce pays ?' Et bien, ce n’est pas possible. On parle de gens qui travaillent et qui n’arrivent pas à élever leur famille, à éduquer leurs enfants et même à se soigner…"