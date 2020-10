VIDÉO - Selon Christian Jacob, "il y a un lien direct entre immigration et islam radical"

"Il y a un lien direct entre l’immigration incontrôlée et le communautarisme et entre le communautarisme et l'islam radical." Cinq jours après l'assassinat du professeur Samuel Paty devant l'établissement de Conflans-Sainte-Honorine où il enseignait, Christian Jacob a estimé sur LCI qu'"on ne peut pas éviter d'avoir ce débat sur l'immigration et sur le contrôle de l'immigration". Et de préciser : "Quand vous arrivez dans un pays quel qu'il soit, l'intégration est toujours un moment compliqué donc vous avez la tentation de vous regrouper par communauté et donc vous créez un mouvement de communautarisme."

Niant toute forme d'opportunisme et jugeant "être à la hauteur", le président des Républicains et député LR de Seine-et-Marne a estimé que "c'est trop facile de dire 'taisez vous, on est dans le recueillement'", ajoutant qu' "il faut réagir (...) on est à l'Assemblée pour ça".