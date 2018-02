Assassinat du préfet Erignac : 20 ans après, la Corse s'en souvient encore

Emmanuel Macron sera en Corse ce mardi pour assister à la commémoration de l'assassinat du préfet Claude Erignac. Et pour la première fois, la famille de la victime y assistera également. Vingt ans après, ce drame reste douloureusement gravé dans la mémoire des Corses. Mais aujourd'hui, ils pensent que l'heure est à la réconciliation. Toutefois, des manifestants indépendantistes continuent d'exprimer leurs revendications.



