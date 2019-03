Assemblée nationale : une collaboratrice parlementaire sur cinq victime d'agression sexuelle ?

Au total, 137 personnes ont retourné le questionnaire au collectif, parmi lesquelles 92 femmes collaboratrices. C’est de ces 92 témoignages qu’ont été tirés les pourcentages rapportés plus haut, qui ne concernent donc que les réponses obtenues. "C’est la limite des résultats : leur aspect scientifique. On ne se substitue pas à un institut de sondage", reconnaît Alice Gayraud, une membre du collectif contactée par LCI. "Il est difficile de faire des estimations plus globales, puisque nous n’avons pas accès au nombre exact de collaboratrices parlementaires travaillant actuellement pour les 577 députés", explique la jeune femme.





Autrement dit : il n’y a actuellement pas de preuves pouvant étayer que de manière générale, une collaboratrice de député sur cinq a été victime d’une agression sexuelle dans le cadre de son travail, mais parmi les 92 réponses de collaboratrice au sondage, il y a bien une femme sur cinq qui affirme avoir subi cette agression. Si la distinction a son importance, le but du sondage était d'alerter sur le problème plus que de le quantifier. Par ailleurs, les comportements sexistes et à connotation sexuelle sont à blâmer, peu importe leur nombre, leur gravité ou leur répétition.





Interviewée par LCI, Jacqueline Maquet, députée LREM du Pas-de-Calais, et rapporteure de la commission ayant auditionnée le collectif, assure que les problématiques du harcèlement, sexuel mais aussi moral, sont prises très au sérieux par son groupe de travail. "Je suis une femme en politique, c’est mon troisième mandat, donc [les comportements sexistes] je sais ce que c’est", lâche-t-elle. Contactée par téléphone, elle assure que "les témoignages recueillis n’ont pas à être remis en question ni dévalorisés". En revanche, elle juge "l'échantillon un peu faible" et appelle à ce que "les résultats [soient] tout de même être mis en perspective au regard des 1500 à 2000 collaborateurs et collaboratrices employés par les députés."