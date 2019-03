Ferrand veut dépoussiérer la séance de questions au gouvernement : qu'en pensent ceux qui y assistent ?

Liliane Blanchet, 77 ans, vient pour la première fois à l’Assemblée Nationale pour assister aux questions au gouvernement. "Mais je regarde à la télé bien sûr, comme tout le monde. Surtout en ce moment !" tient-elle à préciser. Sa carte d’identité à la main, elle guette impatiemment les mouvements de la file d’attente pour entrer dans l’hémicycle. "Je ne me suis jamais investie vraiment dans ma vie. Mais maintenant je m’implique parce qu’on nous a bien pris pour des poires ! Notre génération, on a l’impression soit d’être un peu en trop, soit d’être invisibles" regrette cette retraitée du milieu hospitalier. Elle n’avait pas entendu parler de cette volonté de réforme de Richard Ferrand, mais "si plus de monde regarde et si ça peut faire réfléchir, alors c’est non seulement bénéfique mais c'est aussi intelligent", résume-t-elle.





La plupart des visiteurs avec qui nous avons discuté se disent favorables à l’idée de rendre "plus dynamiques" les questions au gouvernement. Mais tous sans exception appréhendent une chose : la durée de la séance. Bernard Redouté, 65 ans, estime que si on permettait un droit de réplique, "il faudrait que ce soit court alors ! 30 secondes, maximum". En plaisantant, cet ancien importateur de fruits à la retraite souligne que "déjà qu'actuellement, on voit que les députés n’en n’ont rien à faire. Les trois quarts sont sur leur portable" dit-il en soupirant. Un avis que partage Catherine Depelley, retraitée de l’Éducation nationale. "Si l’on met un droit de réplique pour chaque question, ça va durer encore plus longtemps !" s’exclame la septuagénaire. Elle s'explique : "Si ça dure plus d’une heure ils tiendront pas le coup nos députés ! Déjà qu’ils font des allers et venues et qu’ils s’en vont avant la fin. Non moi je ne suis pas pour cette réforme".