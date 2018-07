Assistant parlementaire : Marine Le Pen fait appel et dénonce un attentat

Le Rassemblement national se voit privé de deux millions d'euros d'aides publiques, dans le cadre de l'enquête sur les assistants des eurodéputés. Indignée par cette décision, Marine Le Pen crie à l'assassinat politique et à une atteinte grave à la démocratie. La présidente du Rassemblement national a précisé que le parti avait décidé de faire appel.



