Assistants d'eurodéputés MoDem : l'ex-ministre Sylvie Goulard mise en examen pour détournement de fonds publics

Le 15 novembre, le directeur financier du MoDem, premier responsable du parti centriste à être entendu par les juges d'instruction chargés de l'enquête sur des emplois présumés fictifs des assistants d'eurodéputés, avait été mis en examen vendredis. Alexandre Nardella a été mis en examen pour "complicité de détournement de fonds publics" et "recel de détournement de fonds publics", selon une source judiciaire.

Il était le premier à être convoqué par les juges du pôle financier du tribunal de Paris, qui enquêtent depuis juillet 2017 sur cette affaire. Au total, une quinzaine de personnes, dont des eurodéputés, des assistants parlementaires et des cadres du parti doivent être entendus dans les prochaines semaines.

Le président du MoDem François Bayrou le sera pour sa part le 6 décembre, selon des sources proches du dossier. Le maire de Pau, pilier de la majorité présidentielle, a siégé au parlement européen de 1999 à 2002.

Marielle de Sarnez, députée européenne de 1999 à 2017 et numéro deux du parti centriste, et Sylvie Goulard, députée de 2009 à 2017 et actuellement sous-gouverneure de la Banque de France, seront auditionnées "durant la première semaine de décembre", avait indiqué début novembre Le Monde.

Les magistrats cherchent à déterminer si des collaborateurs parlementaires du Modem ont été rémunérés par les fonds publics du Parlement européen alors qu'ils étaient en réalité affectés à d'autres tâches pour le parti centriste.