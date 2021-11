Assurance chômage et retraites : que retenir de l'allocution d'Emmanuel Macron sur le travail

Aussi, il a regretté qu'alors que "notre économie créée des emplois comme jamais", "dans des secteurs comme la restauration, les bâtiments travaux publics, les services, l’artisanat et l’industrie, tous les entrepreneurs me disent peiner à recruter". "Au moment où 3 millions de nos compatriotes se trouvent encore au chômage, cette situation heurte le bon sens. (...) Pour que le travail permette de vivre dignement et paie toujours davantage que l’inactivité, nous conduisons en ce moment même une indispensable réforme de l’assurance chômage. Depuis un mois, les règles ont commencé à changer pour rendre la reprise du travail plus attractive. Et à partir du 1er décembre de cette année, une nouvelle étape va s’engager", a confirmé le président de la République. "Il faudra avoir travaillé au moins six mois dans les deux dernières années pour pouvoir être indemnisé", contre quatre actuellement.

"Enfin, Pôle emploi passera en revue les centaines de milliers d’offres d’emploi disponibles sans réponse. Les demandeurs d’emploi qui ne démontreront pas d’une recherche active verront leurs allocations suspendues", a-t-il ajouté.